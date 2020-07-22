Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den

2015'te Fenerbahçe'de düşünülmeyen ve yerine Fabiano'nun getirildiği Mert Günok, adeta ikinci baharını yaşadı ve hem şampiyon oldu hem de milli takımın bir numarasına yükseldi.



Mert ayrıldığından beri Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sözleşmesi yenilenmeyen Martin Skrtel de henüz ilk sezonunda Başakşehir'le zirveye çıktı. Fenerbahçe ise bu sezon 5 farklı stoper denedi verim alamadı, ligi 7. tamamladı.



Mehmet Topal da istenmeyen adam haline gelip ayrıldı ve Başakşehir'de huzuru buldu. Tecrübeli orta saha, 3 farklı takımla şampiyon olan tek futbolcu konumuna yükselip, rekor kırdı.



