Şakir Özkayımoğlu: 'Muhteşem bir Göztepe ruhu vardı'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu Erzurum'a mutlak galibiyet parolasıyla geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra puan parolasıyla buraya gelmiştik. İsmail Köybaşı ve Arslanagic hasta, yetiştiremedik. Palmer'in sakatlığı ve kaleci Ekrem'in olmaması... Bugün sahada muhteşem bir Göztepe ruhu vardı. Akademinin gururu kaleci Arda kardeşimiz penaltı kurtardı, şahane oynadı. Takım çok yürekten her şeyini sahada vererek 3 puanla İzmir'imize dönüyoruz."



Özkayımoğlu, gelecek maçlara bakacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Puanımızı 27'ye yükselttik Erzurum takımı 18'de kaldı. Önümüzde Bandırma maçı var artık son seyircisiz maçımız. Ondan sonra Gençlerbirliği deplasmanı ve taraftarımızla buluşacağımız Bolu maçı. Bizim açımızdan galibiyet muhteşemdi. Evlatlarımızın hepsinin ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Şahane mücadele ettik oyuncularım Göztepelilik ruhunu, armasını, sarı kırmızı renklerini en iyi şekilde sahada temsil ettiler. Hepsini tebrik ediyoruz."









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