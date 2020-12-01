Sağlık Bakanı, günün hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı, günün hasta sayısını açıkladı
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01 Aralık 2020 19:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6101 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 30110 olduğu açıklandı. Bugün 190 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 409320 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." açıklamasını yaptı.



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