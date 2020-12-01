Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, günün vaka sayısının iseolduğu açıklandı. Bugünvatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.açıklamasını yaptı.