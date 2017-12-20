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Sadık Çiftpınar: "G.Saray galibiyetinde aşçısına kadar..."

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Murat Yıldırım ve Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'la yapacakları maç öncesi konuştu

Kaynak: AA
Sadık Çiftpınar: 'G.Saray galibiyetinde aşçısına kadar...'
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20 Aralık 2017 13:58
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Murat Yıldırım ve Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'la yapacakları maçı kazanarak ilk yarıyı kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

İki futbolcu, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, geçen hafta Galatasaray karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını anımsattı. Güçlü rakipleri karşısında kapanarak oynamadıklarını ifade eden Murat, şöyle konuştu:

"Galatasaray gibi ligde lider bir takımdan 3 puan almak müthiş bir duygu. Sergilediğimiz futbolun mimarı hocamız. Çok çalışıyoruz, rakiplerimizin analizini yapıyoruz. Sahaya çıktığımızda herkes ne yapacağını bildiği için güzel bir oyun ortaya çıkıyor. Ligde daha iyi puanlar alabilirdik. Yaklaşık 6 haftadır gol sıkıntımız vardı, gol atamadık, Galatasaray'a patladık. İyi oynayarak kazandık. Taraftarın desteği bize güç katıyor. Artık Kayserispor karşılaşmasına odaklandık. Biz de onlar kadar iyiyiz, belki onlardan çok daha iyi oynuyoruz. Galibiyet için gideceğiz, inşallah 3 puanla döneceğiz."

- Sadık: "Gol sıkıntımızı atlattık"

Savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ise Galatasaray galibiyetinde, taraftarlardan kulübün aşçısına kadar herkesin katkısı olduğunu belirtti.

Karşılaşma öncesi rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve sahada 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Sadık, bunun karşılığında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Sadık, Kayserispor'la yapacakları maça ilişkin de şunları söyledi:

"İnşallah alacağımız 3 puanla ligin ilk yarısını kapatmak istiyoruz. İyi kapanıyoruz. Gol sıkıntımızı da atlattık. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, oradan da iyi bir sonuçla döneceğiz. İyi sonuç alarak ligi bitirmek istiyoruz."

Devre arasında kendisine gelebilecek transfer teklifleriyle ilgili soru üzerine ise Sadık, bu konuda karar mercisi olmadığını, böyle bir durumda kulübe para kazandırarak gitmek istediğini söyledi.

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