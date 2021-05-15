Ryan Donk: "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımıdır"

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği ve sezonu ikinci tamamladığı maçın ardından Ryan Donk'tan açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com
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Ryan Donk: 'Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımıdır'
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15 Mayıs 2021 23:45
Galatasaray'da Ryan Donk, Süper Lig'in 42. haftasındaki Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Ryan Donk, "Ne yazık ki şampiyon olamadık. Aynı Muslera'nın dediği gibi onun düşüncelerine katılıyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyonluk gelmedi" dedi.

Donk ayrıca, "Galatasaray, bu ligin ve Türkiye'nin en büyük takımıdır. Bunu da birçok sefer göstermiştir. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef olmadı. Ben de arkadaşlarımla ve hocalarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.


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