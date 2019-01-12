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"Ryan Babel Fulham ile anlaştı"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştığı belirtildi.

'Ryan Babel Fulham ile anlaştı'
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12 Ocak 2019 23:07
Beşiktaş'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Ryan Babel'in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaştığı kaydedildi. 

Fulham'ın, transfer için Beşiktaş'a 1,5-1,8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.  Transferin salı günü açıklanması bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BABEL SÖZLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Babel'in kısa süre içinde son kararını vermesi gerektiğini söylemişti.

Güneş yaptığı açıklamada, "Babel bizim için önemli. Kendisiyle 2 kez konuştum. "Gideceksen gidebilirsin, buradaysan buradasın." dedim. Adriano da aynı. "Gideceksen gideceksin, kalıyorsan çalışacaksın." dedim. Sonuçta oynasan da oynamasan da paranı alıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

BABEL'DEN KARTAL PAYLAŞIMI

İddianın ardından Babel, resmi instagram hesabından "Uçan Kartal" fotoğrafı paylaştı ve bu paylaşım "yuvadan uçtu" şeklinde yorumlandı.

Hollanda basını ise Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, 2. yarıda Fulham'da kiralık olarak oynayacağını iddia etti.



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