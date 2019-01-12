ŞENOL GÜNEŞ'İN BABEL SÖZLERİ

BABEL'DEN KARTAL PAYLAŞIMI

Hollandalı sol kanat oyuncusu'in, İngiltere Premier Lig ekiplerindenanlaştığı kaydedildi., transfer için1,5-1,8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Transferin salı günü açıklanması bekleniyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Babel'in kısa süre içinde son kararını vermesi gerektiğini söylemişti.Güneş yaptığı açıklamada, "." ifadelerini kullanmıştı.İddianın ardından Babel, resmi instagram hesabından "Uçan Kartal" fotoğrafı paylaştı ve bu paylaşım "yuvadan uçtu" şeklinde yorumlandı.Hollanda basını ise Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, 2. yarıda Fulham'da kiralık olarak oynayacağını iddia etti.