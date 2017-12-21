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Roy Hodgson'un Cenk Tosun açıklaması!

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roy Hodgson'un Cenk Tosun açıklaması!
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21 Aralık 2017 19:04
Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen kulüplerin başında gelen Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki forveti hakkında açıklamalarda bulunan İngiliz teknik direktör, Cenk Tosun ile ilgilendiklerini doğrularken ''Cenk'i tanıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kulüp, onu izliyor evet ama iki kulübün transfer için görüştüğünü sanmıyorum. Eğer bu transfer gerçekleşirse şaşırırım'' dedi.

''CENK GELİRSE BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLUR''

Cenk Tosun'u izlediklerini ancak devre arasında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam ''Gün itibariyle Cenk Tosun'u transfer edebileceğimiz hakkında bir bilgim yok. Eğer başkan, yarın sana Cenk'i getiriyorum derse benim için büyük sürpriz olur'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Cenk Tosun'u devre arasında satmak istemiyoruz. Bizim için inanılmaz bir teklif olması lazım. 20 milyon Euro, Cenk için yeterli değil. Devre arasında satmayı düşünmüyoruz, sezon sonuna kadar bekleyebiliriz'' sözlerini kullanmıştı.



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