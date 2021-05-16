Rosier: "Türkiye Kupası'nı da istiyoruz"

Valentin Rosier, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna ilişkin yaşadığı mutluluğu anlattı.

, Fotoğraf; AA
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Rosier: 'Türkiye Kupası'nı da istiyoruz'
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16 Mayıs 2021 01:55
Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Süper Lig şampiyonluğu sonrasında açıklamada bulundu.

Fransız sağ bek Türkiye Kupası'nı da istediklerini belirterek, "Taraftarlarımıza armağan ediyoruz kupayı, Salı günü bir maçımız daha var, çifte kupa istiyoruz." diye konuştu.

Rosier ayrıca Beşiktaş'a gelmeden önce de siyah beyazlı taraftarları bildiğini belirterek, "Çok büyük takımlarda oynamadım ama Beşiktaş taraftarını biliyordum. Burada olsun, statta olsun bize destekte bulundular. Onların desteği bizim için anlatılamaz." sözlerini kullandı.

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