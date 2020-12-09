Ronaldo: 'Nou Camp'ta kazanmanın tadı farklı'

Cristiano Ronaldo, Messi'yle yeniden karşı karşıya geldiği ve Juventus'un Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmaya özel hazırlandıklarını söyleyen Ronaldo: "İlk 30 dakikayı güvenli şekilde oynadık. Sonra yükselmeye başladık. Burada kazanmanın farklı bir tadı var" ifadelerini kullandı.



Uzun yıllardır kıyasıya bir rekabet içinde olduğu Messi ile ilgili de konuşan Ronaldo: "O ve ben hayatımızın 13-14 yılını birlikte yaşadık. Bununla yaşamak oldukça keyifliydi, bu benim için büyük ayrıcalık. Onunla Real Madrid, Manchester United ve şimdi de Juventus formasıyla karşılaştım. O kendi kulübü, ben de kendi kulübün için en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bugün 2 gol attım" değerlendirmesini yaptı.



Yüksek seviyede oynamayı sürdürmek istediğini söyleyen Ronaldo, "Kendimiçok iyi hissediyorum. Hedefleriniz size güven verir. Bu sezon takvim çok sıkışık ve yüksek seviyeyi korumak her zaman zordur. Çok maç var, takım arkadaşlarımla bu maçı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.



