Roma'nın kazanacağı ödül belli oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma'nın alacağı ödül miktarı belli oldu.



Kupayı kazanan takım olan Roma, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmanın sevincini yaşarken kasasını da doldurdu. Şampiyonluk ödülü olan 5 milyon euronun yanı sıra finale kadar geçtiği turlardan aldığı paralarla toplamda 10 milyon euro bu zaferle Roma'nın kasasına girmiş oldu.



Yayın gelirleri de dahil edildiğinde Roma'nın 20 milyon 390 bin euro kazandığı ortaya çıktı.





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