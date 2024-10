Robert Saleh'in görevden alınma iddiası kriz yarattı

New York Jets'in, 6 Ekim'de oynan Minnesota Vikings maçında Lübnan bayrağı rozeti takan Amerikan Milli Futbol Ligi'nin (NFL) ilk Müslüman baş antrenörü Robert Saleh'i, 2 gün sonra görevden aldığı bildirildi.



Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada, çıktığı son maçta Lübnan bayrağı rozeti takan New York Jets'in Lübnan asıllı ABD'li baş antrenörü Saleh'in görevden alındığı belirtilerek, basına, antrenörün takım binasından güvenlik eşliğinde çıkarıldığı iddialarının yansıdığı aktarıldı.



Saleh'in görevden alınma nedeniyle ilgili henüz kesin sonuca varılmaması gerektiği ifade edilerek, takımın bu konuda açıklama yapması gerektiği vurgulandı.



Robert Saleh'in, New York Jets güvenliği müdahalesiyle binadan çıkarıldığına ilişkin haberlerin, "alışılmadık düşmanca bir tavrın olası nedeni konusunda endişelere yol açtığı" dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Özellikle baş antrenör Saleh'in birkaç gün önce bir maçta Lübnan bayrağı rozeti takmış olması ve takımın sahibi Woody Johnson'ın ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan eski bir (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi yetkilisi olması göz önünde bulundurulduğunda endişeler daha da güçleniyor. Jets'i, koç Saleh'e yönelik alışılmadık derecede düşmanca muamelesi hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmaya davet ediyoruz."



İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki saldırılarının ardından Minnesota Vikings karşısında oynanan son maçta Lübnan bayrağı rozeti takan New York Jets baş antrenörü Saleh'in, takımın merkez binasından çıkarıldığı iddiaları, "düşmanca bir tavır" olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.



Öte yandan bazı ABD'li basın kuruluşlarında, New York Jets'in, Saleh'i, sezona 3 mağlubiyet ve 2 galibiyetle başlaması ve takımın yıldız oyun kurucusu Aaron Rodgers ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle görevden aldığı iddia edildi.



Yıldız oyun kurucu Rodgers'ın ise gelişmelerden habersiz olduğu kaydedildi.



Saleh'in kariyerinin beklenmedik bir şekilde sonlandırılması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.