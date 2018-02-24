Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş ve Burak Yılmaz sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Rıza Çalımbay önemli bir 3 puan aldıklarını söylerken, ikinci yarıda istedikleri futbolu sergilediklerini ''İkinci yarıya biz kötü başlamadık. Sadece çok berabere kalıyorduk ama insanlar kabullenemiyordu beraberliği. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Bu uzun sürece son vermemiz gerekiyordu. Daha önce çok fırsat geçti, Fenerbahçe maçı, Göztepe maçı... Ama bugün ilk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. Hele hele ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Uzun süreden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz. Herkesin kendine güveni geldi'' sözleriyle dile getirdi.
Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçını da değerlendiren Çalımbay, ''Önümüzde çok zorlu maçlar var. İlk maçımız Beşiktaş ama ben takımıma güveniyorum. Beşiktaş maçı her açıdan önemli. Kendi sahamızda iyi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesi hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, ''Bugün mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. Bu maç gergin olabilir. Biz de itiraz etmek zorunda kalıyoruz, onlar da etmek zorunda kaldı. Burak'ın tabii ki kart görmesini istemezdik. Burak bir şey yapmadı. Bir bakıma da iyi oldu, sıfırlandı'' dedi.
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Rıza Çalımbay önemli bir 3 puan aldıklarını söylerken, ikinci yarıda istedikleri futbolu sergilediklerini ''İkinci yarıya biz kötü başlamadık. Sadece çok berabere kalıyorduk ama insanlar kabullenemiyordu beraberliği. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Bu uzun sürece son vermemiz gerekiyordu. Daha önce çok fırsat geçti, Fenerbahçe maçı, Göztepe maçı... Ama bugün ilk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. Hele hele ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Uzun süreden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz. Herkesin kendine güveni geldi'' sözleriyle dile getirdi.
Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçını da değerlendiren Çalımbay, ''Önümüzde çok zorlu maçlar var. İlk maçımız Beşiktaş ama ben takımıma güveniyorum. Beşiktaş maçı her açıdan önemli. Kendi sahamızda iyi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesi hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, ''Bugün mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. Bu maç gergin olabilir. Biz de itiraz etmek zorunda kalıyoruz, onlar da etmek zorunda kaldı. Burak'ın tabii ki kart görmesini istemezdik. Burak bir şey yapmadı. Bir bakıma da iyi oldu, sıfırlandı'' dedi.
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