Rıza Çalımbay'dan milli takım tepkisi: 'Oyuncularımız hak etti'

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Sezon geneli hakkında yorumlarda bulunan Çalımbay, A Milli Futbol Takımı'nda Sivasspor'dan oyuncuların da olması gerektiğini dile getirdi.



Rıza Çalımbay'ın yorumları şu şekilde;



"SIKINTILI DÖNEME RAĞMEN MÜKEMMEL İSTİKRAR YAKALADIK"



"Geçen sezon da bir istikrar yakaladık. Pandemi olana kadar namağlup gidiyorduk. Ne zaman pandemi oldu sıkıntılar yaşamaya başladık. Yoksa biz geçen sezonu da çok daha iyi bir yerde bitirecektik. Bu sene de 3 kulvarda mücadele ederken sıkıntılar yaşadık. Bazı maçlara 13-14 kişiyle çıktık. Bunları yaşamasaydık bizim 10 puan daha fazlamız olabilirdi. Bu sıkıntılı döneme rağmen mükemmel istikrar yakaldık. 18 maçtır namağlup şekilde gidiyoruz. Çok iyi maçlar kazandık, çok kritik maçlar kazandık. Türkiye'de anadolu kulüplerinden biri Avrupa'ya gidince ya düşüyordu ya da sıkıntı yaşıyordu. Biz öyle olmadık. Kendi memleketimizden dahi eleştiriler geldi. Mesela Başakşehir takımı bizden 10 kat daha bütçeye sahip. Onlar bile çok sıkıntı yaşadılar. Bazı kişilere de oyunumuzla cevap vermek durumunda kaldık. Şu anda Türkiye'nin en çok yerli oyuncu oynatan ekiplerinden birisiyiz. Mükemmel bir arkadaşlık ortamımız var. Bunu da sahaya yansıttık. Futbolcu arkadaşlarımızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Bir maçımız var onu da en iyi şekilde tamamlayacağız inşallah."



"AVRUPA'DAN ELENİNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"



"Şu anda teknik direktör olarak en çok üzüldüğüm şeylerden birisi Avrupa Kupaları'ndan elenmek. Ben her maçta galibiyet için oynarım. Avrupa takımı veya iyi bir takım diye düşünmem, galibiyet için oynarım. Bunu Denizlispor'da ve Beşiktaş'ta da gösterdim. Çekinme gibi bir durumum olmaz. Futbolcuyken de böyleydim. Her şeyden önce benim en çok üzüldüğüm Avrupa Kupaları'ndan elenmekti. Villareal ile ikinci maçımızı dört gözle bekliyordum ancak koronavirüsten dolayı sıkıntılar yaşadık. Sonra tekrar ikinci bi şans Tel-Aviv karşısında geldi yine pandemi nedeniyle eksiklerden dolayı istediğimizi yapamadık."



"BAZI OYUNCULARIMIZ MİLLİ TAKIMI HAK ETTİ"



"Benim takımım çok çıkış yapmış bir takım. Ligin ikinci yarısında en çok puan alan takım Galatasaray ile beraber. Milli takımda başarılı olabilecek kapasitede oyuncularım da var. Şenol hocayı eleştirmek istemem, saygım sonsuz. Ama bazı arkadaşlarımızın hak ettiğine inanıyorum. 18 maç kolay değil. Böyle sıkıntılı bir dönemde çok başarılı oldular. Gönül isterdi ki oyunculardan bir iki tanesi gidebilir diye düşündük. Neticede şu anda milli takımın başında Şenol hoca var. Her şey onun sorumluluğunda.



"İHANET ETMEMİZ MÜMKÜN OLAMAZ"



"Tabi ki ben Beşiktaşlıyım. 20 yıl sadece Beşiktaş forması giydim. En çok formasını giyen, en çok kaptanlık yapan, en çok şampiyonluk gören oyuncusuydum. Fenerbahçe maçında yenilsek veya puan kaybetseydik belki şu anda 5'incilik iddiamız devam etmiyor olacaktı. Biz her şeyden önce kendimiz ve taraftarımız için oynadık. Biz hiçbir zaman sorumluluk aldığımız bir yere ihanet etmemiz mümkün olmaz. Bizim bir sorumluluğumuz var ve onu yaptık. O gün bir deplasman takımı nasıl oynaması gerekirse öyle oynadık. Çünkü Fenerbahçe ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Bizim tek gayemiz kalan son maçımız. Tek sıkıntımız 8 eksiğimiz var. Ama Sivasspor olarak biz her zaman göze hoş gelen şeyleri yaptık. Hiçbir zaman katı defans yapan oyunu çirkinleştiren bir takım olmadık."



"İLK 5'E OYNAMAYACAKSAK YOKUM!"



"Önce kendi sözleşmem var. Gradel 2 yıl daha uzattı. Bugün Yatabare ile konuşulacak ve ondan sonra da kulübümüz anlaşacaktır büyük ihtimal. Pazartesi ve salı kulübümüzle görüşeceğiz. Eğer ilk 5'e oynamayacaksak ben yokum demiştim. Aynı şekilde düşünüyorum. En az 4-5 tane de oyuncu katarsak daha dikkatli bir şekilde hareket edeceğiz. Net şekilde şu anda anlaşmamız yok ancak önümüzdeki hafta netleşir."



"FELIX VE KAYODE BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI"



"Felix Polonya'da çok başarılıydı. Geldi bize ve hazırlık maçları dahil hepsinde oynattık. Bizim ilk maçımız Alanya maçıydı. Orada Felix ile başladık zaten. Fakat sonra bir uyum süreci yaşadı. Oyundan çıkarmak zorunda kaldık bazı zamanlar. Bir türlü ayak uyduramamıştı ancak şu an gayet iyi durumda. Geçen gün benim yanıma geldi ben seneye görev alabilecek miyim dedi. Ben de dedim ki sen alacaksın ben vermeyeceğim. Seneye burada daha başarılı olacaktır. Ondan çok şeyler bekliyorum. Bir de Ninga'dan çok şeyler bekliyorum. Sonlara doğru ikisi de çok iyi hale geldiler. Kayode'ye gelirsek o bize hazırlık döneminde gelmedi. Çok sakatlandı, hazır değildi. Sakatlığı geçti korona oldu, karantinada oldu sonra tekrar sakatlandı. O da yeni yeni kendine geldi. Her ikinci yarıda girdiğinde de gol attı ve attırdı. Onun da seneye daha iyi bir şekilde buraya hizmet vereceğini düşünüyorum. Özellikle Kayode zor bulunan bir golcü. Hem Felix hem de Ninga'dan bu nedenlerden dolayı faydalanamadık."



"FAJR VE GRADEL FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"



"Faysal Fajr'ı yıllardan beri seyrediyoruz. Daha önce de istedik ancak alamadık. Faysal ve Gradel'in en büyük özelliği futbolu çok seviyorlar, yer farketmiyor. Bazen oyundan son 2 dakika kala çıkarıyorum ona bile bozuluyorlar niye çıktım diye. Bir de Max Gradel bizim takımın çok sevdiği, neşeli, canlı ve pozitif bir arkadaşımız. Faysal da şu anda bana göre %80'iyle oynuyor. %100'üne geldiğinde bana göre çok daha farklı bir seviyede olacak."