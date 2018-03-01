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Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı ezberletiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın kanat organizasyonuna dikkat çekti, "Adam adama oynamayacağız. Bireysel baskı yapmayacağız. Alan savunması yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Milliyet
Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı ezberletiyor
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01 Mart 2018 03:57
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakibi Beşiktaş'ı futbolcularına ezberletiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Çalımbay, öğrencilerine sık sık uyarıda bulundu. Taktik çalışma sırasında oyunu sık sık durduran Çalımbay, Beşiktaş karşılaşmasının önemine vurgu yaparak, rakiplerinin kanat organizasyonlarına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş'ı izledik. Kanatlardan alıp gidiyorlar. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız" uyarılarında bulundu. İdmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Abdurrahim, Sosa, Burak ile Arda katılmadı. Castillo'nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Bu arada antrenman sonrası Kucka ve Pereira'ya, teknik heyet ile takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. 31 yaşında olan Kucka ve 34 yaşına giren Pereira kendileri için düzenlenen kutlama nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.

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