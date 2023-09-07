Philadelphia 76ers'ın eski başantrenörü Doc Rivers ve takım oyuncularının, James Harden'ın gece hayatı alışkanlıkları ile ilgili problem yaşadıkları iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Rivers ve bazı oyuncuların maç öncesinde Harden'ın gece hayatıyla ilgili yaşadıkları problemleri kaleme aldı.



Shelburne, devam eden tartışmalı süreç üzerine takımla ilgili iddiaları şu şekilde paylaştı:



"27 Şubat'ta Philadelphia ekibi, bir yıl öncesinde playofflarda elendiği Heat'e evinde 101-99 yenilmişti. Görünürde bu mağlubiyette dikkate değer hiçbir şey yoktu; ama playofflarda karşı karşıya gelmeleri muhtemel olan bir takıma üst üste ikinci kez kaybetmişlerdi. Bunun iki gece öncesinde ise, bir diğer playoff rakipleri Boston Celtics'e 110-107 mağlup olmuşlardı.



Şampiyonluk hedefleri olan bir takım için yeniden odaklanmalarını sağlaması açısından iyi bir an olmuştu. Özellikle de bir sonraki maçın iki gün sonra Miami'de oynanacak rövanş maçı olması nedeniyle.



Ancak kaynaklar, Harden'ın takımla birlikte Miami'ye gitmediğini ve gece hayatının tadını çıkarmak için yönetimden izin alarak ayrı bir şekilde seyahat ettiğini iddia ettiler. Kaynaklar, bunun NBA'de veya Harden için alışılmadık bir durum olmadığını ancak Rivers ve takımdaki birçok oyuncu tarafından pek de hoş karşılanmadığını söylediler.



Kaynaklar, günler sonra Rivers'ın konuyu bir takım toplantısında gündeme getirdiğini ve özellikle Harden'in eylemleriyle ilgili endişelerini dile getiren birkaç oyuncu da olduğunu kaydettiler."



Sixers playofflara kalmayı başarmış, ancak Celtics'e karşı ikinci turda 4-3 elenmişti.



