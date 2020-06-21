Ricardo Quaresma: "Gelecekte kalır mıyım bilmiyorum"

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ricardo Quaresma: 'Gelecekte kalır mıyım bilmiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2020 20:56
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kritik bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Quaresma, "Önemli bir galibiyet aldık. Bizi geliştirmek adına önemli. Oynayacağımız her maçı aynı ciddiyetle oynamalı ve ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeliyiz." dedi.

Geleceği sorulan Quaresma, "Düşündüğüm şey, şu anda içinde bulunduğumuz durum. Elimden geldiğince Kasımpaşa'ya yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelecekte ne olur, kalır mıyım, gider miyim, bunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için