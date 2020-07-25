Reha Kapsal: 'Belhanda, 3 senede 12 gol'

Fotomaç gazetesi yazarı Reha Kapsal, Galatasaray'ın Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi köşe yazısında yorumladı. Reha Kapsal'ın yazısının tamamını Fotomaç gazetesini satın alarak ya da buradan okuyabilirsiniz.
İşte Reha Kapsal'ın yorumları:
"Pandemi dönemi sonrası Galatasaray yenildikleri veya puan kaybettikleri her maçın ardından "Özür dileriz. Bu mağlubiyeti gelecek hafta telafi edeceğiz" dediler. Ancak bunlar lafta kaldı. Teoriden pratiğe geçmedi. Bunun en temel nedeni oyuncu topluluğunun düşük motivasyonuydu. Skora hiç isyan etmediler. Şunu unutmamak gerekir ki Galatasaray gibi bireysel oyuncularla problem çözmeye çalışan takımlar için tribün atmosferi çok önemli. Pandemi sonrası bu da yoktu. Pandemi sonrası sarı-kırmızılıların bu başarısız görüntüsü tesadüf değil."
"3 SENEDE 12 GOL"
"Futbol takımı puzzle'a benzer. Sezon başından beri başta Seri olmak üzere oyuncular doğru pozisyonlarda görev almadı. Bunu da sağlayacak olan kulübün futbol aklı Fatih Terim'di. Belhanda ilk geldiği sezon 3, ikinci sezon 4, bu sezon da 4'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı. 3 senede 12 GOL atarak beklentinin çok gerisinde kaldı. Bir tek geçen sezon zaman zaman iyi performansıyla şampiyonluğa katkı verdi. Sneijder'den sonra 10 numara olarak alınması ve lanse edilmesi yanlıştı. 3 yılda bonuslarla 12 milyon euro kazanan Belhanda aldığı paranın karşılığını veremedi. Önümüzdeki sezon gidecek oyuncular listesinde adı 1. sırada. Yönetimi sıkıntıya sokan Belhanda'dan nasıl kurtulacakları..."
İşte Reha Kapsal'ın yorumları:
"Pandemi dönemi sonrası Galatasaray yenildikleri veya puan kaybettikleri her maçın ardından "Özür dileriz. Bu mağlubiyeti gelecek hafta telafi edeceğiz" dediler. Ancak bunlar lafta kaldı. Teoriden pratiğe geçmedi. Bunun en temel nedeni oyuncu topluluğunun düşük motivasyonuydu. Skora hiç isyan etmediler. Şunu unutmamak gerekir ki Galatasaray gibi bireysel oyuncularla problem çözmeye çalışan takımlar için tribün atmosferi çok önemli. Pandemi sonrası bu da yoktu. Pandemi sonrası sarı-kırmızılıların bu başarısız görüntüsü tesadüf değil."
"3 SENEDE 12 GOL"
"Futbol takımı puzzle'a benzer. Sezon başından beri başta Seri olmak üzere oyuncular doğru pozisyonlarda görev almadı. Bunu da sağlayacak olan kulübün futbol aklı Fatih Terim'di. Belhanda ilk geldiği sezon 3, ikinci sezon 4, bu sezon da 4'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı. 3 senede 12 GOL atarak beklentinin çok gerisinde kaldı. Bir tek geçen sezon zaman zaman iyi performansıyla şampiyonluğa katkı verdi. Sneijder'den sonra 10 numara olarak alınması ve lanse edilmesi yanlıştı. 3 yılda bonuslarla 12 milyon euro kazanan Belhanda aldığı paranın karşılığını veremedi. Önümüzdeki sezon gidecek oyuncular listesinde adı 1. sırada. Yönetimi sıkıntıya sokan Belhanda'dan nasıl kurtulacakları..."