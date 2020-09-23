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Redick: "Hedefim, dört sene daha oynamak"

New Orleans Pelicans guardı J.J. Redick, NBA'de dört sezon daha oynamayı umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı J.J. Redick, NBA'de dört sezon daha oynamayı umduğunu söyledi.

Redick, 2019 yaz döenminde Pelicans ile iki yıllığı 26.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı ve 2022-23 sezonunun sonuna kadar oynamak istiyor.

Redick, USA Today'den Mark Medina'ya şunları söyledi:

"Bu yıl, mümkün olduğunca en uzun süre oynamaya devam etmek istediğimi fark ettim. Hedefim dört yıl daha oynamak. 18 seneye kadar. Hedefim bu. 39 yaşıma kadar oynarım. Sonra ölü sezonda, 40 yaşında olurum ve o noktada artık bırakabilirim. Hedefim bu. Göreceğiz. Vücudumun dayanması gerekiyor. Ama göreceğiz."

Duke Üniversitesi çıkışlı olan Redick, NBA'e 2006 Draftı'nda 11. sıradan seçilerek girmişti.


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