Reaves: "Shai, bir gün MVP yarışında olacak"

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın gelecekte MVP ödülü yarışında olmasını beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Reaves: 'Shai, bir gün MVP yarışında olacak'
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11 Eylül 2023 14:58
Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın gelecekte MVP ödülü yarışında olmasını beklediğini söyledi.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası turnuvasının bronz madalya maçında ABD Milli Takımı'nın Kanada'ya 127-118 mağlup olmasının ardından Reaves, Kanadalı yıldız Gilgeous-Alexander'a büyük övgülerde bulundu.

Reaves, OKC yıldızına karşı oynamanın her zaman son derece zor olduğunu belirterek, bir gün MVP ödülüne aday olabileceğini belirtti:

"Ligdeki herkesi mahvediyor. Bir gün muhtemelen MVP yarışında olacak."

Koç Steve Kerr de ayrıca Gilgeous-Alexander'ın performansı hakkında yorum yaparak, ekibinin kendisine karşı "her şeyi denediğini" açıklarken, Reaves'in takım arkadaşı Mikal Bridges ise Gilgeous-Alexander'ı "inanılmaz bir oyuncu" olarak nitelendirmişti.

Gilgeous-Alexander, Kanada'nın galibiyetinde 31 sayı atmış ve ekibin tüm turnuva boyunca itici gücü olmuştu. OKC'nin yıldızı turnuvada takımına 24,5 sayı, 6,4 ribaund ve 6,4 asist ortalamalarıyla liderlik etmişti.

Shai, 2022-23 NBA sezonunda ise 68 maçta 31,4 sayı, 5,5 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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