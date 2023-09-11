Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın gelecekte MVP ödülü yarışında olmasını beklediğini söyledi.



2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası turnuvasının bronz madalya maçında ABD Milli Takımı'nın Kanada'ya 127-118 mağlup olmasının ardından Reaves, Kanadalı yıldız Gilgeous-Alexander'a büyük övgülerde bulundu.



Reaves, OKC yıldızına karşı oynamanın her zaman son derece zor olduğunu belirterek, bir gün MVP ödülüne aday olabileceğini belirtti:



"Ligdeki herkesi mahvediyor. Bir gün muhtemelen MVP yarışında olacak."



Koç Steve Kerr de ayrıca Gilgeous-Alexander'ın performansı hakkında yorum yaparak, ekibinin kendisine karşı "her şeyi denediğini" açıklarken, Reaves'in takım arkadaşı Mikal Bridges ise Gilgeous-Alexander'ı "inanılmaz bir oyuncu" olarak nitelendirmişti.



Gilgeous-Alexander, Kanada'nın galibiyetinde 31 sayı atmış ve ekibin tüm turnuva boyunca itici gücü olmuştu. OKC'nin yıldızı turnuvada takımına 24,5 sayı, 6,4 ribaund ve 6,4 asist ortalamalarıyla liderlik etmişti.



Shai, 2022-23 NBA sezonunda ise 68 maçta 31,4 sayı, 5,5 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



