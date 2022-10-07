Real Sociedad sürprize izin vermedi!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. Hafta maçında Real Sociedad deplasmanda Sheriff'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Sociedad sürprize izin vermedi!
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07 Ekim 2022 02:32
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. Hafta maçında Real Sociedad deplasmanda Sheriff ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Real Sociedad 2-0 kazanmayı başardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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