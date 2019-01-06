İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı konuk etti. Taraftarlarını üzen Real Madrid, Real Sociedad'amağlup oldu.Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Willian Jose ve 83. dakikada Ruben Pardo kaydetti. Real Madrid'de ise 61. dakikada Lucas Vazquez kırmızı kart gördü.Maçın başından beri girdiği sayısız fırsatı gole çeviremeyen Real Madrid, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken üst üste 2. maçından da galip gelemedi ve 30 puanla 5. sırada kaldı. Kötü gidişatını durduran Sociedad ise 22 puanla 11. sıraya yükseldi.