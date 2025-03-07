Real Madrid'de büyük denklem: Ancelotti - Alonso

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin ardından teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirmek istiyor. İspanyol ekibi, 43 yaşındaki teknik adamla sezon içerisinde temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de büyük denklem: Ancelotti - Alonso
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07 Mart 2025 12:47
Son güncelleme 07 Mart 2025 13:14
Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu Xabi Alonso'ya emanet etmek istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Ancelotti sonrası için seçimini Alonso'dan yana kullandı.

Real Madrid'de kulübe yakın isimlerin, 43 yaşındaki teknik adamın mevcut kadrodan daha fazla verim alabileceğine inandığı ve Alonso ile sezon içerisinde temasların olduğu yazıldı.

Alonso'nun, Real Madrid'in sezon sonunda Ancelotti ile yollarını ayırması durumunda yaz aylarında İspanyol devinin başına geçebileceği iddia edildi.

CARLO ANCELOTTI CEPHESİ

İspanyol devinde mevcut teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Daha önce "Bu kulüpten ayrılış tarihime hiçbir zaman ben karar vermeyeceğim" diyen İtalyan teknik adam da Real Madrid'de kalmak istiyor. Ancelotti'ye yakın kaynaklara göre, deneyimli teknik adam, kulübün ve Alonso arasında görüşme olduğunu biliyor ancak görevinde kalmaya devam etmek istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VEYA LİG

Real Madrid'de sezon içerisinde de geleceği tartışılan Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi veya La Liga'yı kazanması durumunda Real Madrid'deki geleceğini garanti altına alabileceği kaydedildi.

REAL MADRID'İN DURUMU

İspanya La Liga'da oynadığı son 5 maçta 5 puan toplayan Real Madrid, 57 puanlı lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Carlo Ancelotti'nin ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise sahasında Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti.


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