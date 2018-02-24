Real Madrid, ''BBC'' ile farka gitti

🔥Cristiano Ronaldo, La Liga'da 285. maçı sonunda 300 gole ulaştı. 300 golü geçen tek isim var: Lionel Messi (403 maç, 369 gol). pic.twitter.com/86XVIyFxIW



— Sporx (@sporx) 24 Şubat 2018

nın 25. haftasında'da Alaves ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, 90 dakika sonunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.Real Madrid'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 44. dakikada ve 61. dakikada Cristiano Ronaldo, 46. dakikada Gareth Bale ve 89. dakikada penaltıdan Karim Benzema kaydetti.Real Madrid, La Liga'daki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.Bu galibiyetin ardından Real Madrid La Liga'da puanını 51'e çıkarırken, Alaves 28 puanda kaldı.Real Madrid, gelecek hafta deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise gelecek hafta ligde Levante'yi sahasında konuk edecek.