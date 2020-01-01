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Rajon Rondo, 6-8 hafta yok!

Los Angeles Lakers, yaptığı açıklamada Rajon Rondo'nun sağ parmağında kırık olduğunu ve altı ila sekiz hafta kaçıracağını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, yaptığı açıklamada Rajon Rondo'nun sağ parmağında kırık olduğunu ve altı ila sekiz hafta kaçıracağını belirtti.

Sakatlığın ameliyat gerektireceği, ancak prosedürün ne zaman gerçekleşeceğinin bilimediği kaydedildi.

Rondo'nun sakatlığı ve Avery Bradley'nin aile sağlığı endişeleri nedeniyle NBA'in devam edeceği sezonda oynamamayı seçmesi nedeniyle, Lakers'ın backcourt'unun iki üyesinin olmayacağı anlamına geliyor. Rondo olmadan, Alex Caruso daha büyük bir rol üstlenecek.

Rondo bu sezon maç başına 7.1 sayı ve 5.0 asist ile oynamış ve 48 maçta üç kez ilk beş çıkmıştı.


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