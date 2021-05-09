23 kez skora katkı...

Beşiktaş ile bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, dün akşamki Galatasaray derbisine de takımın en önemli skor umudu olarak başladı.Aslantepe'de Cim Bom'un Ryan Babel'le 11. dakikada öne geçmesinin ardından hücum hattında etkili olmaya çalışan Cezayirli kanat oyuncusu, 42. dakikada penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirdi. Ancak Aslan, 3 dakika sonra Radamel Falcao'yla tekrar öne geçti.76'da Arda Turan, skoru 3-1 yaparak maçın kaderini belirledi. Ghezzal, performansıyla takımına puan kazandıramasa da 29. lig maçında 6. golüne imzasını attı.90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, karşılaşma boyunca fazla oyun alanı bulamadı. 28 yaşındaki isim, yaptığı 17 asist de eklenince bu sezon toplamda 23 kez skora katkı yapmayı başardı.