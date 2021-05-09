Rachid Ghezzal bu kez yetmedi!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, takımına penaltıdan attığı golle katkı sağlasa da bu sayı Kartal'a puan için yeterli olmadı. 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, karşılaşma boyunca fazla oyun alanı bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal bu kez yetmedi!
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09 Mayıs 2021 12:08
Beşiktaş ile bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, dün akşamki Galatasaray derbisine de takımın en önemli skor umudu olarak başladı.

Aslantepe'de Cim Bom'un Ryan Babel'le 11. dakikada öne geçmesinin ardından hücum hattında etkili olmaya çalışan Cezayirli kanat oyuncusu, 42. dakikada penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirdi. Ancak Aslan, 3 dakika sonra Radamel Falcao'yla tekrar öne geçti.

23 kez skora katkı...

76'da Arda Turan, skoru 3-1 yaparak maçın kaderini belirledi. Ghezzal, performansıyla takımına puan kazandıramasa da 29. lig maçında 6. golüne imzasını attı.

90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, karşılaşma boyunca fazla oyun alanı bulamadı. 28 yaşındaki isim, yaptığı 17 asist de eklenince bu sezon toplamda 23 kez skora katkı yapmayı başardı. 

 


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