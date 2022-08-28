PSG'den sahasında beklenmeyen kayıp

Ligue 1'in 4. haftasında PSG, sahasında Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PSG'den sahasında beklenmeyen kayıp
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28 Ağustos 2022 23:47
Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Monaco'nun golünü 20. dakikada Kevin Volland kaydetti. Paris Saint Germain'in golü 70. dakikada Neymar'dan (penaltı) geldi.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Fransa Ligi'nde 75. golüne ulaştı.

Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Paris Saint Germain puanını 10 yaptı. Monaco da 5 puana ulaştı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Toulouse'a konuk olacak. Monaco, Troyes'u ağırlayacak.

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