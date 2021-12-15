Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Burnley-Watford maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Burnley takımından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı." ifadesi kullanıldı.
Bu son geşime ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.
Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.
Burnley takımından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı." ifadesi kullanıldı.
Bu son geşime ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.
Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.