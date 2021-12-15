Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Burnley-Watford maçı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
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15 Aralık 2021 21:20
İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Burnley-Watford maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Burnley takımından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı." ifadesi kullanıldı.

Bu son geşime ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.


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