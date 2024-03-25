Poyraz Efe Yıldırım, forma bekliyor

Trabzonspor'un genç futbolcusu Poyraz Efe Yıldırım, Konyaspor karşılaşmasında kendisine yer bulmayı bekliyor.

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Poyraz Efe Yıldırım, forma bekliyor
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25 Mart 2024 12:23
Sezon içerisinde zaman zaman Trabzonspor'da A Takımı ile maçlara çıkan, gol de atmayı başaran Poyraz Efe Yıldırım, milli takımda da gollerine devam ediyor.

Poyraz Efe, U19 Milli Takımı'nda son olarak Hırvatistan ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede gol atmayı bildi.

Genç yıldız, Paul Onuachu'nun sakat, Enis Destan'ın ise cezalı olduğu haftada Konyaspor maçı kadrosunda kendisine yer bulmayı bekliyor.

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