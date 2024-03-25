Poyraz Efe Yıldırım, forma bekliyor

Sezon içerisinde zaman zaman Trabzonspor'da A Takımı ile maçlara çıkan, gol de atmayı başaran Poyraz Efe Yıldırım, milli takımda da gollerine devam ediyor.
Poyraz Efe, U19 Milli Takımı'nda son olarak Hırvatistan ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede gol atmayı bildi.
Genç yıldız, Paul Onuachu'nun sakat, Enis Destan'ın ise cezalı olduğu haftada Konyaspor maçı kadrosunda kendisine yer bulmayı bekliyor.
Poyraz Efe, U19 Milli Takımı'nda son olarak Hırvatistan ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede gol atmayı bildi.
Genç yıldız, Paul Onuachu'nun sakat, Enis Destan'ın ise cezalı olduğu haftada Konyaspor maçı kadrosunda kendisine yer bulmayı bekliyor.
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