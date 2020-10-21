Poulsen: 'Daha fazla da atabilirdik'

RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında Yussuf Poulsen açıklamalarda bulundu.



İlk yarıda iyi olduklarını kaydeden Danimarkalı oyuncu, "İlk yarıda şanslar yakaladık, daha fazla gol de atabilirdik. 2. yarıda oyunumuzun üzerine koyamadık ancak sonunda kazandık ve önemli olan da kazanmaktı" dedi.



Leipzig'de mutlu olduğunu söyleyen Poulsen, "İşler şu anda benim için iyi gidiyor ve süre alıyorum. Leipzig'de evimdeyim, umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.



