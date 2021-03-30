Porto - Chelsea maçları İspanya'da oynanacak

Porto ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacajk

Haber; AA
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Porto - Chelsea maçları İspanya'da oynanacak
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30 Mart 2021 15:32
Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanşa, yeni tip koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.



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