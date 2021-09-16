Pochettino: 'Sorun ileri üçlüde değil, geride'

PSG'nin Arjantinli hocası Mauricio Pochettino, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldıkları maçın değerlendirmesini yaptı.



Pochettino maçı kazanamama nedeni olarak gol atamamalarını değil takımın savunma hattını eleştirerek, "Brugge'ün bizden puan alabileceğine inanmalarını sağladık ve malesef puan kaybettik. Sorunumuz ileride oynayan üçlümüzde değil, sahanın geri kalanında daha güçlü olmak zorundayız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.



Pochettino oyunda iyi yaptıkları şeylerin de olduğunu belirterek, "Messi'nin adaptasyonu için iyi bir maçtı örneğin ancak oyuncular kazanamadıkları için mutlu değiller. Çok daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.



Arjantinli hoca ayrıca kalede Keylor Navas'ın yerine Donnarumma'nın hafta sonunda oynayabileceğine dair soruya, "Daha sonra değerlendireceği" cevabıyla karşılık verdi.



