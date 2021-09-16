Pochettino: "Sorun ileri üçlüde değil, geride"

PSG teknik direktörü Pochettino, Club Brugge'e puan vermelerinin ardından basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pochettino: 'Sorun ileri üçlüde değil, geride'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 08:26
PSG'nin Arjantinli hocası Mauricio Pochettino, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldıkları maçın değerlendirmesini yaptı.

Pochettino maçı kazanamama nedeni olarak gol atamamalarını değil takımın savunma hattını eleştirerek, "Brugge'ün bizden puan alabileceğine inanmalarını sağladık ve malesef puan kaybettik. Sorunumuz ileride oynayan üçlümüzde değil, sahanın geri kalanında daha güçlü olmak zorundayız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Pochettino oyunda iyi yaptıkları şeylerin de olduğunu belirterek, "Messi'nin adaptasyonu için iyi bir maçtı örneğin ancak oyuncular kazanamadıkları için mutlu değiller. Çok daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Arjantinli hoca ayrıca kalede Keylor Navas'ın yerine Donnarumma'nın hafta sonunda oynayabileceğine dair soruya, "Daha sonra değerlendireceği" cevabıyla karşılık verdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.