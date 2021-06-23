Plaj Futbolu Milli Takımı, Kazakistan'ı yendi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kazakistan'ı 5-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Kazakistan'ı yendi
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23 Haziran 2021 21:32
Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kazakistan'ı 5-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan elemelerde ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2), Cem Keskin, Semih Türkmen ve Demeshko (kendi kalesine) kaydetti.

Grubu 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle tamamlayarak çeyrek final oynama hakkı elde edemeyen milli takım, sıralama maçı oynayacak.


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