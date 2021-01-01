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Pippen: "Isiah ile bir kez bile konuştuğumu hatırlamıyorum"

Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas ile "bir kez bile" konuşmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas ile "bir kez bile" konuşmadığını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca eski takım arkadaşı Michael Jordan tarafından takdir edilmediğini hissettiği için Majesteleri'ne yönelik ifadeleriyle dikkat çeken Pippen, bu kez Isiah Thomas hakkında konuştu.

Thomas, Pistons'ın "Bad Boys" kimliği ile Jordan ve ekibine karşı playofflarda fiziksel ve agresif bir tutum sergilemiş, ancak bu durum, o dönemin en seçkin oyuncularından ikisi tarafından sevilmemeleri gibi kötü bir sonucu da beraberinde getirmişti.

Pippen, GQ ile yaptığı bir röportajda Thomas'la barışmaya halen yanaşmadığını, şu şekilde açıkça gösterdi:

GQ: Kitap turundan beri Isiah ile konuştuğun oldu mu? Aranızı düzelttiniz mi?

Pippen: "Bu Dünya'ya geldiğimden beri Isiah ile bir kez bile konuştuğumu hatırlamıyorum."

GQ: "Bir kez bile mi?"

Pippen: "Hayır."

"NİYE BARIŞAYIM Kİ?"

Pippen, 'Unguarded' adlı kitabında, eski Pistons süperstarına yönelik şu açıklamaları yapmıştı:

"2020 baharında o belgesel yayınlanırken, Isiah benimle arasını düzeltmek istemiş ve BJ Armstrong'u aramış. O da sonra beni arayıp, 'Onunla konuşmak ister misin?' demişti.

Dalga mı geçiyorsun? Lige ilk girdiğimde, bana karşı asla iyi davranmamıştı. Neden şimdi onunla görüşmek isteyeyim ki? Isiah aptal değil. Last Dance'te ne kadar kötü gösterildiğini herkesten iyi biliyor ve bu da boşuna değildi. Bu durumu onun için kolaylaştıracak değildim."


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