Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve yarışında Pınar Karşıyaka, pazartesi Euroleague'in iddialı takımı lider Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın öğrenci 50, tam 100, VIP 400 ve 2 bin TL'den satılan biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Ligde 8 maçtır üst üste kazanan Fenerbahçe'nin 19 haftada 17 galibiyeti bulunuyor. Son maçlarda art arda 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka toplamda 14 galibiyetle üçüncü basamakta haftaya başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 100-88 kazanmıştı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın öğrenci 50, tam 100, VIP 400 ve 2 bin TL'den satılan biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Ligde 8 maçtır üst üste kazanan Fenerbahçe'nin 19 haftada 17 galibiyeti bulunuyor. Son maçlarda art arda 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka toplamda 14 galibiyetle üçüncü basamakta haftaya başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 100-88 kazanmıştı.
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