"EN AZINDAN BİR TANESİNİ ATMALIYDIK"

COCU: "BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

COCU'DAN ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

İSTİFA SORUSUNA COCU'NUN CEVABI

VOLKAN, AATIF, DİRAR VE TOPAL İÇİN DEDİ Kİ...

BAŞAKŞEHİR'İN SAYILMAYAN GOLÜ İÇİN YORUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Phillip Cocu, "Çok baskılı, agresif başladık. Başakşehir'in topa sahip olmasına izin vermedik. İyi şanslar yakaladık ama golü atamadık. 25. dakikadan sonra istediğimiz presi yapamadık ama çalışmaya devam ettik. Oyun kurulumu anlamında sıkıntılar yaşadık, bu açıdan iyi değildik. Oyun kurarken daha yaratıcı olmalıyız. Devre arasında küçük değişiklikler yaptık. Reyes'i daha geriye çektik, bekleri ileriye gönderdik. 2. yarı bu hamleden sonra inisiyatif bizim elimize geçti, daha iyi oynamaya başladık. Sonra yine aynı noktaya döndük. Fırsatlara girdik, değerlendiremedik. Bu seviyede en azından bir tanesini atmalıydık. Kazanamamak gerçekten üzücü oldu. Tüm oyuncularımız son saniyeye kadar çalıştı." dedi.Sarı-lacivertli takımın son durumuyla ilgili sözlerine devam eden Phillip Cocu, "Bu akşamki maça bakıyorum, perşembe günkü maça bakıyorum. İyi performanslar görüyorum. Sadece pozisyonları ürettiğimizde kale önünde daha efektif olmamız gerekiyor. Kulübü için oynamaktan gurur duyan, sonuna kadar mücadele eden oyuncular gördüm. Böyle devam etmeliyiz." diye konuştu.Basın toplantısında da takım olarak iyi bir maç çıkardıklarını kaydeden Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:"İyi bir takım ruhunu sahaya yansıttık. Takımımı enerjik gördüm. Maçın verilerini inceledim ve iyi bir performans sergilediğimizi gördüm. Demek ki birlikte iyi bir takım mücadelesi verdik. Böyle 10 maç olsa iç sahada, 9'unu kazanırsınız. İlk yarıda 4 pozisyonumuz var. İkinci yarıda 5 pozisyonumuz var. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Futbolda netice skordur. Bunu alamadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirme yüzdemiz çok düşük. Pozitif tarafa bakarsak, takımın birlikte savaştığını gördüm. Uzatmanın sonunda 6 kişiyle rakip ceza sahasında gol aradık. Bu akşam iyi skoru hak ettik."Bir basın mensubunun "Fenerbahçe şampiyonluk yarışına dönecek mi?" sorusuna yanıt veren Hollandalı teknik adam "Son maça kadar savaşmalıyız. Şu an şampiyonlukla alakalı konuşmak bizim için çok uygun değil. Önce bu durumdan çıkalım, yukarı doğru tırmanalım ligde. Çalışmalarımızı sürdürelim, bu konuyla ilgili de çok konuşmayalım." ifadelerini kullandı.Cocu, bir basın mensubunun "19 şampiyonluğu olan bir takım şu an 8. haftada küme düşme hattında. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır." yanıtını vermekle yetindi.Taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de görüş belirten Cocu, "Bu akşam gösterdiğimiz performans bizim için standart olmalı. Taraftarın tepkisi normaldir. Onların desteğini gördüm ve memnunum. Takımı desteklesinler, beni eleştirebilirler. Bunla ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece daha iyi skorlarla bu durumu değiştirebiliriz. Bu takım ruhuyla devam edersek, başarılı olacağımıza ben gerçekten çok net bir şekilde inanıyorum." diye konuştu.Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar konusunda konuşan Cocu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu hafta zor kararlar alındı. Sebeplerini başkanımız hafta içi açıklayacak. O nedenle kulübün aldığı bu kararlara giremem. Bu akşam takım içinde gördüklerim iyiydi. Birlikte oynama istekleri iyiydi. Örneğin Mehmet Topal 11'de değildi ama maç öncesi güzel bir konuşma yaptı. Mehmet'le ilgili bazı şeyler okuyorum. Benimle tartışıyormuş. Bunlar doğru değil. Takım birlikteliği için Mehmet Topal önemli biri. Takıma da örnek olduğunu gördüm. Sadece birlik olursak bugünleri geride bırakabiliriz. Şampiyonluk konuşmak istemiyorum şu an. İçinde bulunduğumuz pozisyonda bunu konuşmak doğru olmaz. Biraz yukarı tırmanalım, sonra konuşuruz."Medipol Başakşehir'in attığı golün ofsayt nedeniyle sayılmamasının sorulması üzerine Hollandalı teknik adam, "Öncelikle sahada görev yapan birçok hakem var. Bütün hakemler oradayken ofsayt kararı geliyorsa, benim için pozisyon ofsayttır. Pozisyon ne olursa olsun fikrim değişmez. İyi oynadık. Kaliteli bir takımla karşılaştık. Tüm maça bakarsak, bizim çok daha fazla pozisyon ürettiğimiz görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.