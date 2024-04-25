Eczacıbaşı Dynavit'ten Voronkova'ya veda

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki oyuncusu Irina Voronkova'ya veda etti.Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enerjin, azmin ve bize kattıkların için teşekkürler Irina Voronkova, sen daima bu ailenin özel bir parçası olarak kalacaksın!" ifadesi kullanıldı.Rus smaçör, 2022-2023 sezonunun başında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmuştu.