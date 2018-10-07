  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Fenerbahçeli futbolculara; "Formayı çıkarın..."

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçın son dakikalarında "Ersun Yanal" diye bağırırken, karşılaşmanın bitiminde ise futbolculara tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçeli futbolculara; 'Formayı çıkarın...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 20:14
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarların tepkileri maça damga vurdu.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmanın son dakikalarında oynanan oyuna isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu da futbolculara yoğun şekilde tepki gösterdi.

"Cocu gidecek, Yanal gelecek" diye bağıran taraftarlar, yine takıma şampiyonluk yaşatmış eski teknik direktörleri Arthur Zico için tezahüratlar yaptı.

Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi.

FUTBOLCULARA DA SERT TEPKİ!

Hakem Ali Palabıyık'ın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kez futbolcularını protesto etti. Taraftarlar "Formayı çıkarın s....... gidin" diye tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan maç bitiminde stattan ayrılmayan bir grup taraftar "Ali Koç takımı buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı. Bu taraftarlar daha "Cocu istifa" diye bağırdılar.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için