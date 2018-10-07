ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI

FUTBOLCULARA DA SERT TEPKİ!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarların tepkileri maça damga vurdu.Karşılaşmanın son dakikalarında oynanan oyuna isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu da futbolculara yoğun şekilde tepki gösterdi."Cocu gidecek, Yanal gelecek" diye bağıran taraftarlar, yine takıma şampiyonluk yaşatmış eski teknik direktörleri Arthur Zico için tezahüratlar yaptı.Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi.Hakem Ali Palabıyık'ın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kez futbolcularını protesto etti. Taraftarlar "Formayı çıkarın s....... gidin" diye tezahüratlarda bulundu.Öte yandan maç bitiminde stattan ayrılmayan bir grup taraftar "Ali Koç takımı buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı. Bu taraftarlar daha "Cocu istifa" diye bağırdılar.