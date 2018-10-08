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Andre Ayew: "Gördüğüm tablo pozitifti"

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu. İşte Andre Ayew'in açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Andre Ayew: 'Gördüğüm tablo pozitifti'
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07 Ekim 2018 20:34
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Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Andre Ayew açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncusu Andre Ayew "Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım. Yeteri kadar şans ürettik, oyunun bazı anlarında iyiydik, çok fazla savaştık saha içerisinde. Kompakt kalmayı becerdik. Rakibimiz belki topa daha fazla sahip oldu ama yakaladığımız şanslar daha netti. Bugün gördüğüm tablo pozitifti diyebilirim. Taraftarlar tabii ki mutlu olmayabilir ama gelişim anlamında doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçta üç puanı almak için bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz çünkü zor bir durumdayız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ayew "Tabii ki taraftarlar mutlu değil, bu da normal bir durum çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın ligde alması gereken kadar puan alamadık zirve yarışında olmak için. Takımda çok fazla değişiklik, birbirimizi tanımak için zaman lazımdı. İhtiyacımız olan şans da yanımızda değil, bunun olması için zorluyoruz. Milli ara sonrası çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü önümüzdeki maç bizim için çok hayati." diye konuştu.

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