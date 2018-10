Fenerbahçe: 0

'in 8. haftasında, taraftarı önünde'i konuk etti. 90 dakika sonundailearasındaki kritik karşılaşma 0-0 sona erdi.Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig'de son 3 haftayı da galibiyet alamadan kapattı.Bu sonucun ardındanSpor Toto Süper Lig'deki puanını 8'e çıkarırken,'in puanı 15 oldu.Medipol Başakşehir ligin 9. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 9. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının ilk 11'ini bozmadı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava karşısında 2-0 galip geldikleri müsabakanın kadrosunda değişiklik yapmadı.Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında kadroda bulunmayan Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Fenerbahçe mücadelesinin kadrosuna alındı.Fenerbahçe ilk tehlikeli pozisyonuna 15. dakikada Andew Ayew ile girdi. Gelişen Fenerbahçe atağında Frey'in pasında ceza sahasında Andre Ayew topla buluştu. Ayew ceza sahasında kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Ayew'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.Mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, karşılaşma düşük tempoda devam etti.Sarı-lacivertli ekip 31. dakikada Slimani, Hasan Ali'den aldığı topla hareketlendi. Islam Slimani ceza sahasının sol dış çaprazında uzak mesafeden kaleyi düşündü. Slimani'nin etkili vuruşunda top az farkla auta gitti.Başakşehir, 38. dakikada gole çok yaklaştı. Konuk ekip bu dakikada hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Ceza sahasına gönderilen top kafalardan sekti. Top penaltı noktasına yakın pozisyondaki Mossoro'nun önünde kaldı. Mossoro, bekletmeden kaleye şutunu çekti ve top direğin dibinden auta gitti.Fenerbahçe, mücadelenin 43. dakikasında etkili geldi. Ayew'in pasında Islam Slimani kaleye etkili bir şut çekti. Mert Günok topu çeldi. Sol tarafa açılan topu Eljif Elmas bu kez kaleye göndermek istedi ancak kaleci Mert topu ayağıyla kornere çıkarmayı başardı.Ev sahibi ekip 45+2. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Hasan Ali ceza sahasının dışında çok sert bir şut çekti. Eljif'e çarpan topu ters pozisyon olmasına rağmen Mert Günok son anda çıkardı. Pozisyonun devamında ise hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Konuk ekipte Napeleoni yerine oyuna Elia dahil oldu.Mücadelenin 58. dakikasında konuk ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen hücumda ceza sahası çizgisine doğru çevrilen topa Elia bir plase denedi. Elia2nın şutunda top kaleye yakın mesafeden auta gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu üst üste oyuncu değişikliklerine gitti. Mücadelenin 59. dakikasında Frey yerine Benzia oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte 65. dakikada Diego Reyes kenara gelirken, Mehmet Topal oyuna girdi. Reyes kenara gelirken Fenerbahçeli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.İkinci yarının en tehlikeli pozisyonu Fenerbahçe yakaladı. Ev sahibi ekip 70. dakikada etkili bir atağa çıktı. Hücum yönünün solundan ceza sahasına gönderilen top, sağ tarafa doğru açıldı. Isla ceza sahası içinin sağında topu tekrar kale önüne doğru ortaladı. Top Eljif Elmas'a geldi. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu rakibinin müdahalesiyle zor pozisyonda kaleye dönerek vuruşunu gerçekleştirdi. Ancak Eljif'in şutunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.Cocu, 81. dakikada bir oyuncu değişikliğine gitti. Ev sahibi ekipte Eljif Elmas yerine oyuna Roberto Soldado girdi.Karşılaşmanın 82. dakikasında Medipol Başakşehir gol buldu. Sağ kanattan verkaç yapıp Visca ceza sahasına girdi. Visca aut çizgisine inip topu kale önüne çevirdi. Bomboş pozisyonda Elia topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık VAR odasından gelecek uyarıyı beklemeye geçti ancak VAR odasıyla iletişim kesikliği yaşandı. Kenardan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık ofsayt kararı verdi ve oyun kaldığı yerden devam etti.Medipol Başakşehir sol kanattan hücuma çıktı. Visca rakibini geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Isla'nın müdahalesini faul olarak değerlendirirken Isla'ya bir de sarı kart çıktı.90+4. dakikada Medipol Başakşehir çok önemli bir gol pozisyonuna girdi. Visca ceza sahasında Harun ile karşı karşıya kaldı. Eljif'in sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti.78. dakikada Jojic'in sağdan pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Visca'nın uygun durumda vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.88. dakikada Benzia'nın ortasında Skrtel'den seken top Ayew'e çarparak auta gitti.90+2. dakikada Benzia'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.ÜlkerAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenHarun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Reyes (Dk. 65 Mehmet Topal), Jailson, Ayew, Eljif Elmas (Dk. 81 Soldado), Frey (Dk. 59 Benzia), SlimaniMert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Jojic), Visca, Mossoro, Napoleoni (Dk. 46 Elia), Adebayor (Dk. 79 Bajic)Dk. 34 Reyes, Dk. 38 Neustaedter, Dk. 83 Soldado, Dk. 87 Isla, Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 41 Da Costa, Dk. 58 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Epureanu, Dk. 65 Elia (Medipol Başakşehir)