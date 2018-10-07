Fenerbahçe son yılların ''en kötüsü'' oldu

⚡Fenerbahçe'nin ilk 8 hafta performansı (Puan)



2018/19 ➠ 8

2017/18 ➠ 14

2016/17 ➠ 12

2015/16 ➠ 17

2014/15 ➠ 16

2013/14 ➠ 19

2012/13 ➠ 13

2011/12 ➠ 18

2010/11 ➠ 16

2009/10 ➠ 24

2008/09 ➠ 12

2007/08 ➠ 13

2006/08 ➠ 16 pic.twitter.com/tapJ3l4Q9w



— Sporx (@sporx) 7 Ekim 2018

, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in beraberlik serisi 3 maça çıktı.Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti.Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.