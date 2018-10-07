Fenerbahçe son yılların ''en kötüsü'' oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.
İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.
Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.
Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti.
Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.
İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.
Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in beraberlik serisi 3 maça çıktı.
⚡Fenerbahçe'nin ilk 8 hafta performansı (Puan)
2018/19 ➠ 8
2017/18 ➠ 14
2016/17 ➠ 12
2015/16 ➠ 17
2014/15 ➠ 16
2013/14 ➠ 19
2012/13 ➠ 13
2011/12 ➠ 18
2010/11 ➠ 16
2009/10 ➠ 24
2008/09 ➠ 12
2007/08 ➠ 13
2006/08 ➠ 16 pic.twitter.com/tapJ3l4Q9w
— Sporx (@sporx) 7 Ekim 2018
Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti.
Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.
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