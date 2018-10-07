  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Fenerbahçe son yılların ''en kötüsü'' oldu

Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe son yılların ''en kötüsü'' oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 22:02
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in beraberlik serisi 3 maça çıktı.

Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti.

Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için