Gündemi sallayan pozisyon için IFAB ne diyor?

IFAB NE DİYOR?

HAKEM DÜZELMESİNİ BEKLEYEBİLİR MİYDİ?

MAÇIN TEKRAR EDİLME İHTİMALİ VAR MI?

BAŞKA LİGLERDE DE ÖRNEKLER VAR

VAR PROTOKOLÜNDEKİ ARIZA BAŞLIĞI

nda Elia'nın ağları bulması sonrasında kalkan ofsayt bayrağı ve "gol iptali"nin ardından sistemin arızalı olması nedeniyle VAR incelemesi yapılamaması gündeme damga vururken, kafaları kurcalayan soruları SPORX yanıtlıyor.Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 'ınprotokolünde, sistem arızası yaşanması durumunda ne yapılacağı açıkça belirtilmekte. Protokolde, sistem içinde bir arıza yaşanması durumunda, hakeminkarar vermesi gerektiği vurgulanıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçında da yaşanan pozisyon öncesinde hakemler VAR sisteminin arızalandığı konusunda bilgilendirildi ve kararlarını sistem yokmuş gibi verdi.Fenerbahçe - Başakşehir maçında Video Hakem Sistemi'nde yaşanan arıza Türkiye'nin gündemine oturdu. Elia'nın geçerli sayılmayan golünde "arızadan" dolayı uygulanmayan VAR sistemi sonrasında herkesin aklında tek bir soru vardı? "Maç, arıza giderilene kadar neden durdurulmadı?".Bu sorunun cevabı aslında IFAB ve (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) VAR'ın protokolünde açık bir şekilde belirtilmiş durumda. IFAB, VAR sisteminde arıza olabileceğini öngörerek talimata "arıza halinde maç ne olur?" sorusunun cevabını şu şekilde koydu; "VAR sisteminde arıza olması halinde oyun devam eder ve hakemler VAR olmadan maçı yönetirler, karşılaşma da bu şelilde tescil edilir". IFAB, geçen sezon Almanya'da ilk 5 haftada Video Hakem Sistemi'nde yaşanan arızalardan dolayı hukuki bir sorun yaşanmaması adına talimatına bu maddeyi ekleyerek bir anlamda olası kaosun da önüne geçmiş oldu.Rıdvan Dilmen başta olmak üzere bazı yorumcular, Ali Palabıyık'ın sistemin düzelmesini beklemesi gerektiğini vurgularken, karar vermek için acele ettiklerini söyledi. Ancak yine prosedüre göre bu mümkün gözükmüyor.Oyunun hızını yavaşlatmamak adına hazırlanan protokolde, VAR'daki arızanın ardından beklenmesini belirten bir madde olmamakla birlikte, oyunun VAR yokmuş gibi oynanmasının gerektiği ifade ediliyor.VAR Protokolünde, VAR sisteminin devre dışı kalması nedeniyle bir yaptırım yapılıp yapılamayacağı ile ilgili de bir bölüm yer alıyor. "Yanlış incelenen kararlar/ teknoloji arızaları/ disiplin cezaları" başlığının altında "Organizatörler, bir müsabakanın aşağıdaki nedenlerden ötürü geçersiz sayılmayacağını turnuva kurallarında açıkça belirtmelidirler: VAR'ın da dahil olduğu yanlış karar(lar) (VAR da bir maç görevlisidir)" ifadeleri ile maçın tescil edilmesinde engel olmadığı vurgulanıyor.VAR sisteminin uygulamada olduğu Almanya, Fransa ve İtalya gibi liglerde de zaman zaman VAR arızaları yaşanırken, sistemin mükemmelleşmesi için çalışmalar sürdürülüyor."Sistem arızası;• VOR'daki bir maç görüntüsünde (geçici) arıza ve RRA'daki bir arıza, VAR sistemlerinin kısmiveya tamamen arızalanması durumunda (geçici veya kalıcı) herkesin kesin protokol kurallarını ve prosedürleri bilmesi gerektiği vurgulanmıştır.• Bunun sağlanamaması, hakemlerin ve yardımcı hakemlerin neden HER ZAMAN bir karar vermesi gerektiği hususunu açıklamaktadır; örn. hakemin sanki VAR yokmuş gibi kararvermesi."