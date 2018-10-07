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Ali Koç'tan Başakşehir maçı sonrası sürpriz görüşme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir maçının ardından kurmaylarıyla statta görüşme yaptı.

Kaynak: DHA
Ali Koç'tan Başakşehir maçı sonrası sürpriz görüşme
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07 Ekim 2018 20:51
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Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından önemli gelişmeler yaşandı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen sarı lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Phillip Cocu'yu da istifaya davet ettiler.

ALİ KOÇ, EKİBİYLE GÖRÜŞME YAPTI!

Başkan Ali Koç da maç bitiminde stattan hemen ayrılmazken, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi değerlendirdi. Yapılan görüşmenin ardından Ali Koç ve ekibi stattan ayrıldı.



"TERÖRİST DEĞİLİZ; TARAFTARIZ"

Öte yandan bu tribünlerin önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar da buna tepki göstererek, "Terörist değiliz, taraftarız biz" tezahüratlarında bulundu.

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