Medipol Başakşehir'in önemli oyuncularından Gael Clichy, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Gael Clichy, Fenerbahçe maçı sonrası "Burası zor bir deplasman, burada oynamak çok zor. Rakibimiz büyük bir tarihi olan büyük bir camia. Açıkçası takım olarak iyi performans gösterdik, rakibin de pozisyonları vardı." dedi.Eljero Elia'nın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü hakkında konuşan Clichy, "Bu oyunla alınan beraberlik hakkaniyetli gözükebilir ama soyunma odasına girip baktığımda golün ofsayt olmadığını gördüm. Çok yazık oldu. Geçtiğimiz hafta da Bajic'in pozisyonu da net penaltıydı ama verilmedi. Yeni bir sistem uygulanıyor ama net penaltımız verilmedi" diye konuştu.Clichy, "Bugün attığımız golün ofsayt olduğu söylendi ama bakıyoruz ofsayt değil. Bu kadar çalıştıktan sonra bunların olması inanın çok sinir bozucu." diyerek sözlerini noktaladı.