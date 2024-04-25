Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, camiaya seslendi

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Göztepe ile 28 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesi başkent ekibinin X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, camiaya seslendi
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25 Nisan 2024 15:10
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, tek hayallerinin Trendyol Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Bizleri yıpratmak isteyenlere, başarıları ve yaptığımız büyük projeleri sabote etmeye çalışan kişi ya da kişilere prim vermeyin." dedi.

Sungur, Göztepe ile 28 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesi başkent ekibinin X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-siyahlı camiaya seslenen Sungur, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli Gençlerbirliği camiası ve değerli taraftarlarımız; biz, çok büyük bir aileyiz. Her organımız büyük değerdir. Ben ve yönetim kurulu üyelerim bir bütün olarak tek hayalimiz, Süper Lig'e çıkmaktır. Bu konuda maddi manevi tüm aksiyonları yapıyoruz. Bizleri yıpratmak isteyenlere, başarıları ve yaptığımız büyük projeleri sabote etmeye çalışan kişi ya da kişilere prim vermeyin. Dimdik ayaktayız, Süper Lig'de olacağız ve kupayı birlikte kaldıracağız."

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