George'un, 76ers'ın ilgisine rağmen LA'de kalması bekleniyor

LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, Philadelphia 76ers'ın yoğun ilgisine rağmen Los Angeles'ta kalmasının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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George'un, 76ers'ın ilgisine rağmen LA'de kalması bekleniyor
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25 Nisan 2024 14:50
LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, Philadelphia 76ers'ın yoğun ilgisine rağmen Los Angeles'ta kalmasının beklendiği iddia edildi.

Bir süre önce Sixers'ın George'u önümüzdeki yaz için öncelikli hedef olarak gördüğü ve kadrosunu kendini kanıtlanmış bir yıldızla güçlendirmeyi hedeflediği yönünde spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Bleacher Report'tan Eric Pincus, George'un durumuyla ilgili konuşulanlara değinerek, Temmuz ayında 76ers için öngörülen büyük maaş boşluğuna dikkat çekti ve Philly ekibinin PG'yi kovalaması bekleniyor olsa da, yıldız oyuncunun takımda kalmasının beklendiği öne sürüldü.

George, Clippers sözleşmesindeki 48,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetme durumunda bu yaz sınırsız serbest oyuncu olabilecek.

Bu sezon boyunca George, Clippers kadrosunun temel taşlarından biri olarak maç başına 22,8 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.

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