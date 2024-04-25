Milli wushucular, Çin'deki Dünya Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda milli sporcular Berna Tut altın, Asuman Çığlıoğlu ile Enes Gezer ise gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli wushucular, Çin'deki Dünya Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı
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25 Nisan 2024 15:17
Çin'de devam eden 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda milli sporcular Berna Tut altın, Asuman Çığlıoğlu ile Enes Gezer ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 36 ülkenin katılımıyla Çin'in Jiangyin kentinde yapılan 2024 IWUF Dünya Kupası'nda milli sporculardan Berna Tut altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı sporcu Berna Tut, bu başarısıyla Türkiye'nin wushu sanda klasmanında dünya kupasında birincilik kazanan ilk sporcusu oldu.

Organizasyonda milli wushuculardan Asuman Çığlıoğlu ile Enes Gezer de gümüş madalya kazandı.

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