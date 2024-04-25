Çorum FK'de Geraldo şoku!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Geraldo'nun hamstring kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Geraldo'nun Adanaspor maçında ağrılarının başladığı belirtildi.
Maçın ardından oyuncunun MR'ının çekildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hamstring kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Geraldo'nun Adanaspor maçında ağrılarının başladığı belirtildi.
Maçın ardından oyuncunun MR'ının çekildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hamstring kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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