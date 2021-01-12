PFDK'dan Hataysporlu Munir ve Karagümrüklü Roco'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'ye 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Hatayspor'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.



Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.



İSMAİL KARTAL'A 1 MAÇ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İsmail Kartal'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildiği belirtildi.



Kurulun ayrıca deneyimli teknik adama 13 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.



Öte yandan takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle Hes Kablo Kayserispor'a 9 bin lira, Ankaraspor'a da 5 bin 250 lira para cezası verildiği kaydedildi.



