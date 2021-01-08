Peter Bosz: 'United, van de Beek'i neden aldı?'

Bayer Leverkusen'i çalıştıran Peter Bosz, Manchester United'ın sezon başında kadrosuna kattığı Donny van de Beek hakkında açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik direktör, Ajax'ta birlikte çalıştığı oyuncunun transferini eleştirdi.



"ZATEN BRUNO VARDI"



The Athletic'te konuşan Bosz; "Manchester United'ın Donny'i neden aldığını sorguluyorum. Hali hazırda mevkisinin en iyisi Bruno Fernandes'e sahiplerdi. 10 numara için Donny'e yer yok, tabii ki 6 numara da oynayabilir ama daha kompakt bir orta saha olması gerekir. Bu van de Beek'in oyununa uygun değil." dedi.



United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 23 yaşındaki orta sahanın adaptasyon sürecini geçirdikten sonra daha sık kullanılacağını iddia ediyor. Hollandalı van de Beek, bu sezon United'la 10 lig maçına çıktı ancak sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı.



