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Perkins: "Rose, şampiyonluğa oynayan bir takıma gitmeliydi!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, New York Knicks'in yeni oyuncusu Derrick Rose'un, şampiyonluk için yarışan bir takımda oynamayı hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, New York Knicks'in yeni oyuncusu Derrick Rose'un, şampiyonluk için yarışan bir takımda oynamayı hak ettiğini söyledi.

Perkins, Rose'un Detroit Pistons'tan ayrılıp takas yoluyla Knicks'e katılması hakkında düşüncelerini paylaştı ve eski MVP'nin, kariyerinin bu aşamasında şampiyonluk yarışında olması gerektiğini belirtti:

"Derrick Rose kariyerinin bu noktasında şampiyonluğa oynayan bir takımda olmayı hak ediyor... Knicks'in nihayet doğru yönde ilerlediğini anlıyorum ama ah be!!! Söyleyeyim dedim..."

32 yaşındaki Rose, 2016-17 sezonunda da Knicks forması giymişti.


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